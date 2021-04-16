В Пензе наградили ветеранов органов внутренних дел

16.04.2021 | 19:35

В Афганистане полковник милиции Владимир Махаев служил в составе специализированного разведывательного отряда «Кобальт».

«Когда прилетели в Кабул, там нас всех распределяли и мне дали такую должность. Я облетал весь Афганистан. Там, где считалась освобожденной территория, наши аппараты стояли, советнические, я приезжал, проверял их работу», - рассказал ветеран МВД Владимир Махаев.

Его вместе с коллегами по ведомству пригласили на торжественное собрание по случаю Дня ветеранов органов внутренних дел. Руководитель областного управления зачитал поздравительное письмо главы МВД России Владимира Колокольцева.

«Благодарю за многолетний самоотверженный труд, преданность интересам службы и верность нравственным принципам. От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия», - процитировал начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

Многим из присутствующих на мероприятии вручили памятные медали, ценные подарки, почетные грамоты и благодарности.

В этом году областная ветеранская организация сотрудников внутренних дел отмечает 30-летие с момента своего образования. В честь юбилея была издана книга «Защитники закона и порядка», рассказывающая о более чем 400 пензенцах, несших персональную ответственность за борьбу с преступностью.