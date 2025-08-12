В Терновке поймали владельца наркошопа и его работника

12.08.2025 | 10:10

В Пензе двум 26-летним приятелям грозит до 20 лет лишения свободы. Они купили крупную партию мефедрона для продажи в интернете.

Молодых людей задержали на улице Терновского, один из них был владельцем наркошопа, а второй закладчиком.

«В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий были обнаружены и изъяты 32 закладки на территории Пензенской области», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Согласно результатам экспертизы внутри находилось около 100 граммов мефедрона.

Горожане признались, что купили наркотик оптом для сбыта в интернет-магазине. На приятелей завели уголовное дело.