В Терновке поймали владельца наркошопа и его работника

В Пензе двум 26-летним приятелям грозит до 20 лет лишения свободы. Они купили крупную партию мефедрона для продажи в интернете.
Молодых людей задержали на улице Терновского, один из них был владельцем наркошопа, а второй закладчиком.
«В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий были обнаружены и изъяты 32 закладки на территории Пензенской области», - сообщили в региональном УМВД РФ.
Согласно результатам экспертизы внутри находилось около 100 граммов мефедрона.
Горожане признались, что купили наркотик оптом для сбыта в интернет-магазине. На приятелей завели уголовное дело.
