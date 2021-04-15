В Тамалинском районе опровергли факты поставки в школы просрочки

15.04.2021 | 16:21

Фактов поставки просроченной продукции в школы Тамалинского района не было. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» официально заявил начальник отдела образования Тамалинского района Виктор Морщаков.

Информация о просрочке поступила из Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

«8 февраля 2021 года индивидуальный предприниматель оформил эВСД на продукцию «Полуфабрикаты натуральные из мяса цыплят бройлеров», срок годности которой истек 12 марта 2020 года», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Виктор Морщаков опроверг это заявление.

«Предприниматель был оштрафован на 3 000 рублей не за поставку просроченной продукции, а за то, что оформил несоответствующие документы. Продукция была произведена в декабре 2020 года с применением метода глубокой заморозки, срок годности не истек. Но при оформлении документов была допущена неточность в дате. В этот же день документ был аннулирован и вместо него издан правильный», - пояснил Виктор Морщаков.

Он добавил, что организация питания в образовательных учреждениях находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, администраций школ и родительских комитетов.

«Мы не враги своим детям!» - подчеркнул начальник отдела образования.