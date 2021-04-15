В школы Тамалинского района поставлялись просроченные продукты

15.04.2021 | 09:16

С начала года в Пензенской области привлечено к ответственности более 25 индивидуальных предпринимателей, оформлявших электронные ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию животноводства с истекшим сроком годности в учреждения социальной значимости.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В частности, в Тамалинском районе предприниматель поставлял просрочку в школы. Так, 8 февраля он оформил документы на полуфабрикаты из мяса цыплят бройлеров, срок годности которых истек почти год назад - 12 марта 2020-го.

Предпринимателя оштрафовали. В адрес министерств и ведомств направлены письма о нарушениях со стороны поставщиков продукции.