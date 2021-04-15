Общество

В школы Тамалинского района поставлялись просроченные продукты

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С начала года в Пензенской области привлечено к ответственности более 25 индивидуальных предпринимателей, оформлявших электронные ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию животноводства с истекшим сроком годности в учреждения социальной значимости.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В частности, в Тамалинском районе предприниматель поставлял просрочку в школы. Так, 8 февраля он оформил документы на полуфабрикаты из мяса цыплят бройлеров, срок годности которых истек почти год назад - 12 марта 2020-го.

Предпринимателя оштрафовали. В адрес министерств и ведомств направлены письма о нарушениях со стороны поставщиков продукции.

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Гость||

Белозерцеву перешлите их сизо пусть жрет

Гость||

Гость писал(a):

Белозерцеву перешлите их сизо пусть жрет
тухлятинку, цука пусть гложит и вспоминает чем кормил людей

Гость||

Граждане а помните как белозерцев в начало пандемии нам маски по 50 руб продавал которые стоят 50 копеек

Гость||

Никогда такого не было и вот опять.

Гость||

Гость писал(a):

Граждане а помните как белозерцев в начало пандемии нам маски по 50 руб продавал которые стоят 50 копеек
все помним, все помним, в другой стране одели бы ему масочку что бы воздухонепроницаемая была а семье бы счет за эту масочку потом выставили

Гость||

Сколько уголовных дел возбуждено? Кто из фигурантов в СИЗО.

Гость||

Опять Воронков, когда это кончится, такого вообще не должно быть, ведь детей "кормят" мрази

Гость||

Обычное дело, кругом одни враги

Гость||

Администрация Тамалинского района заработалась

Гость||

Воронков пусть кушает этих курочек на здоровье. Бестыжие, не знают как детей угробить.

Гость||

А что ы хотите? Бизнес, ничего личного...

Имя: Гость
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