В Пензенской области родители бросили младенцев-близнецов

15.04.2021 | 10:47

В Пензенской области родители бросили двух младенцев на попечение бабушки и скрылись. Об этом рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка Елены Столяровой, куда обратилась пожилая женщина за помощью.

Оставленным детям по полгода, они близнецы. Местонахождение их родителей неизвестно, разыскные мероприятия были проведены, но результатов не дали.

«Заявительница просила оказать содействие в установлении статуса детей как оставшихся без попечения родителей для оформления опеки над внуками», - уточняется на сайте уполномоченного.

В итоге над детьми оформили предварительную опеку и назначили им социальные выплаты.

Орган опеки направил в суд заявление об установлении юридического факта отсутствия родительского попечения над детьми. Служители Фемиды его удовлетворили. Когда решение вступит в законную силу, на детей назначат опекунские пособия.