Самозанятым хотят дать возможность оформлять больничные

В Госдуму внесли законопроект о проведении эксперимента по добровольному вступлению самозанятых в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Он был опубликован в электронной базе в четверг, 9 октября.

Эксперимент предлагается провести с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028-го. Чтобы принять в нем участие, самозанятый должен будет до 30 сентября 2027 года включительно подать заявление в территориальный орган страховщика.

Выбрать размер страховой суммы можно будет самостоятельно - 35 000 или 50 000 руб. Размер взноса в Социальный фонд РФ соответственно составит 1 344 или 1 920 руб. в месяц. Один раз в течение года решение можно будет изменить.

Право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникнет у застрахованного лица по истечении 6 месяцев непрерывной уплаты взносов.

«Для застрахованных лиц, уплачивающих страховые взносы более 18 и 24 месяцев и не получавших на протяжении этого периода пособий по временной нетрудоспособности, предусмотрен механизм скидок к ежемесячному платежу страховых взносов в размере 10% и 30% соответственно. В случае превышения размера выплаченного за 12 и 6 месяцев соответственно страхового обеспечения над размером страховой суммы, увеличивается размер страховых взносов на 10% и 30% в течение следующих 6 месяцев», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

