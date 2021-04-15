Более 43 500 пензенцев заразились COVID-19

15.04.2021 | 11:12

Жители Пензенской области продолжают заражаться COVID-19. Информацию на четверг, 15 апреля, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе выявили 98 новых носителей вируса. Их общее число с начала пандемии достигло 43 530.

Накануне стало известно, что из жизни ушли еще три пациента с COVID-19. В общей сложности оперативный штаб сообщил о 580 жертвах.

В России за сутки выявлено 8 944 случая COVID-19 в 83 регионах, всего заболели 4 675 153 человек. Зафиксировано 398 летальных исходов (104 398 за весь период пандемии).