Более 43 500 пензенцев заразились COVID-19

Жители Пензенской области продолжают заражаться COVID-19. Информацию на четверг, 15 апреля, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в регионе выявили 98 новых носителей вируса. Их общее число с начала пандемии достигло 43 530.
Накануне стало известно, что из жизни ушли еще три пациента с COVID-19. В общей сложности оперативный штаб сообщил о 580 жертвах.
В России за сутки выявлено 8 944 случая COVID-19 в 83 регионах, всего заболели 4 675 153 человек. Зафиксировано 398 летальных исходов (104 398 за весь период пандемии).
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Главное, это стресс. Стресс это алкоголь, шопинг, врачи. Стресс, это то на чем держится вся капиталистическая идеология. Да и ещё ложь, или даже ЛОЖЬ. Новая реальнось.