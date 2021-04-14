Общество

В области на COVID-19 будут проверять всех возвращающихся из заграницы

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Жители Пензенской области, возвращающиеся из-за рубежа на любом транспорте, будут обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус.

Новая противоэпидемическая мера вступит в силу с четверга, 15 апреля, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее тесты сдавали лишь те туристы, которые возвращались на родину самолетом.

Результат анализа требуется загрузить на сайт госуслуг, а пока он не получен, жители области обязаны соблюдать самоизоляцию.

«Граждане государств - членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19», - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

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Гость||

а что до этого их не проверяли а почему в течение 3 дней а не в течение 1 часа по прибытию в город

Гость||

а лучше и перед вылетом и с приездом проверить!

Имя: Гость
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