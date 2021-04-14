Общество

Оперштаб озвучил географию новых случаев заболевания COVID-19

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В среду, 14 апреля, оперативный штаб сообщил, что в числе 103 заболевших коронавирусной инфекцией, выявленных за минувшие сутки, 8 детей в возрасте от 8 месяцев до 13 лет.

42 случая COVID-19 подтверждено в Пензе, 13 - в Пензенском районе, 10 - в Бессоновском, 7 - в Кузнецком.

5 заболевших проживают в Заречном, по 4 - в Лопатинском, Тамалинском и Никольском районах, 3 - в Шемышейском, по 2 - в Вадинском, Земетчинском, Каменском и Мокшанском, по 1 - в Иссинском, Лунинском и Нижнеломовском.

В общей сложности в регионе зарегистрировано 43 432 случая заболевания коронавируной инфекцией. Под наблюдением медиков находятся 13 446 человек, снято с контроля 104 199.

За сутки на коронавирус ПЦР-методом проверено 2 703 пациента. Всего с начала эпидемии обследовано 835 246 человек. Охват тестированием населения региона на COVID-19 составляет 64,64%.

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