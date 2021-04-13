Общество

Жители Пензы и области стали чаще болеть ОРВИ

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В Пензенской области начался рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. С 5 по 11 апреля было зарегистрировано 3 094 таких случая (неделей ранее - 2 748, прирост составил 12,6%).

«Всего по Пензенской области переболело ОРВИ 0,23% совокупного населения и 0,24% детского населения в возрасте до 14 лет», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На детей пришлось 14,7% от поставленных диагнозов.

Высокий уровень заболеваемости ОРВИ был зарегистрирован в Пензе и Кузнецке, а также в Мокшанском, Лопатинском, Нижнеломовском, Лунинском, Камешкирском, Городищенском, Каменском, Шемышейском, Никольском, Башмаковском, Сердобском и Земетчинском районах.

В Пензе число заболевших за неделю выросло на 15,2%: с 1 107 до 1 275 человек.

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Гость||

При ложноотрицательном тесте на ковид,а таких тестов до 40 процентов ,оф.статистика,ставят диагноз орви

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области начался рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. С 5 по 11 апреля было зарегистрировано 3 094 таких случая (неделей ранее - 2 748, прирост составил 12,6%).
Всё из-за отопления.

Гость||

Обычный сезонный рост заболеваний , который происходит весной и осенью. Добавились нищие старики без пенсий, которые не могут купить нормальную еду и лекарства. Спасибо партии за это...

Гость||

Гость писал(a):

Всё из-за отопления.
обоснуй

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