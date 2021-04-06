Общество

В Пензе за неделю заболели ОРВИ свыше 1 100 человек

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На минувшей неделе, с 29 марта по 4 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 2 748 случаев ОРВИ (206,4 на 100 тысяч населения). Это на 3,9% меньше, чем неделей раньше: с 22 по 28 марта заболел 2 861 человек.

Суммарная заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 43,2% .

По заболеваемости лидируют Мокшанский, Нижнеломовский, Лопатинский, Лунинский, Шемышейский районы, а также Кузнецк.

В Пензе за неделю заболело 1 107 человек - на 6,5% больше, чем на предыдущей неделе (1 036), сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Парадокс медицины: чтобы поставить человеку точный диагноз, нужно произвести вскрытие. Но так как вскрытию никто подвергаться не хочет, лечат по приблизительным диагнозам.Фаина Раневская

Гость||

— Фаина Георгиевна(Раневская), какой диагноз вам поставили? — спросили актрису коллеги.

— ЧЕЗ.

Полдня думали, что это может быть такое. Спросить стеснялись, но любопытство оказалось сильнее стеснительности.

— Так что же это все-таки за таинственная болезнь такая? Как расшифровывается ЧЕЗ?

— ЧЕЗ? Черт Его Знает.

Гость||

— Если больной очень хочет жить, врачи бессильны. Ф.Раневская

Гость||

— Хроническое что-нибудь есть? — поинтересовался врач у Фаины Раневской, заполняя бланк осмотра в санатории. Раневская кивнула: — Есть. — Что? — Нехватка денег и ожидание светлого будущего.

Имя: Гость
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