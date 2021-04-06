В Пензе за неделю заболели ОРВИ свыше 1 100 человек

На минувшей неделе, с 29 марта по 4 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 2 748 случаев ОРВИ (206,4 на 100 тысяч населения). Это на 3,9% меньше, чем неделей раньше: с 22 по 28 марта заболел 2 861 человек.
Суммарная заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 43,2% .
По заболеваемости лидируют Мокшанский, Нижнеломовский, Лопатинский, Лунинский, Шемышейский районы, а также Кузнецк.
В Пензе за неделю заболело 1 107 человек - на 6,5% больше, чем на предыдущей неделе (1 036), сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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