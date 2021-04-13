В Пензенской области выбрали лучшего начальника караула

13.04.2021 | 09:55

В Пензенской области прошел региональный этап смотра-конкурса профессионального мастерства среди сотрудников уголовно-исполнительной системы. Участие в нем приняли семь начальников караула.

Состязания организовали в исправительной колонии № 5 - это учреждение строгого режима на улице Пушанина, предназначенное для мужчин, неоднократно осужденных к наказанию в виде лишения свободы.

Начальники караула демонстрировали специальную, строевую, огневую и физическую подготовку.

«По итогам соревнований победителем стал начальник караула СИЗО-1 А. А. Миронов, второй результат показал начальник караула ЛИУ-6 Д. П. Макаров, третье место занял начальник караула ИК-5 М. С. Финаев. Победитель и призеры награждены дипломами», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Победителю предстоит участвовать в окружном этапе смотра-конкурса, который пройдет в мае в Вологде.