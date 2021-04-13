В Пензенской области в пятый раз проведут форум «Сурские ласточки»

13.04.2021 | 19:43

Весной в Пензу вновь прилетят «Сурские ласточки». Дан старт региональному молодежному образовательному проекту, который будет проходить уже в пятый раз, с 13 по 15 мая на «Чистых прудах». Участвуют студенты, преподаватели, ученые, предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет. Направления разные.

«Добровольчество» - это патриотическое воспитание граждан; направление «Новации, наука и предпринимательство»; направление, связанное со здоровым образом жизни; профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде», - рассказал начальник управления министерства образования области Александр Бочкарев.

«Планируем пять грантов в размере 50 000 рублей на реализацию проектов уже на региональном этапе. В дальнейшем - этап ПФО, на котором более крупные суммы», - отметил директор Дома молодежи Сергей Зиновьев.

Окружной форум пройдет в Самарской области в конце июля.

Никита Светкин - куратор патриотической площадки. Из заявленных проектов ему и его команде нужно будет выбрать один лучший и представить его на уровне ПФО.

«Ласточка» - это в первую очередь подготовка уже к форуму «Иволга», который проходит в Приволжском федеральном округе. Мы планируем пригласить несколько экспертов, в том числе и федеральных, чтобы они с ребятами поработали по патриотическому воспитанию», - сообщил Никита Светкин.

Заявки на участие в «Сурских ласточках» можно подать через автоматизированную информационную систему «Молодежь России».