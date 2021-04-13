Общество

В Пензе проверили цены на социально значимые продукты

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Представители регионального минсельсхоза, общественных организаций промониторили стоимость товаров из списка социально значимых. Всего их 27 - крупы и макаронные изделия, овощи, хлеб. Особое внимание - к яйцам: десяток можно купить и за 100 рублей, и за 70 с небольшим, отмечают потребители.

«Есть яйцо премиум-класса, но мы премиум-класс не учитываем в данной социальной группе, поэтому для нас приоритет - С2 и С1», - рассказала начальник управления Министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач.

«Что касается цен, которые начали расти с декабря, на кур и яйцо, то в апреле министерством сельского хозяйства написано обращение в УФАС, которое должно рассмотреть и понять целесообразность, законность повышения цены и принять свои меры», - сообщила заместитель директора Союза производителей и дистрибуторов Наталья Рожкова.

В другом магазине та же группа социальных товаров - с минимальной наценкой, не более 5%, но числа на ярлыках оказались больше. Чуть дороже и яйца.

А что касается стоимости сахара и подсолнечного масла без добавок, то есть определенная ясность: не больше 46 рублей за килограмм (действует до 1 июня) и не больше 110 рублей за литр (до 1 октября) соответственно. Подписано соответствующее соглашение о стабилизации цен.

«Все региональные сети, но есть еще магазины шаговой доступности - свыше 1 000», - отметила Нина Богач.

«Кто-то будет искать и специально спрашивать, где у нас подешевле товар, который идет с минимальной наценкой», - подчеркнула управляющий магазином Ирина Гордеева.

Какую гречку или молоко взять, по социальной цене или дороже, другого производителя, - право выбора остается за покупателем. Ему решать, что будет в его потребительской корзине, соответственно, и расплачиваться придется из своего кошелька.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Дешевле станет продуктовая корзина или полегчает?

Гость||

цены выросли.

Гость||

Вам поставят на фонтане целый табун извращённых дырявых коней. И.А . сидит в матросской тишине,а дело его процветает.

Любой каприз за ваши деньги...

Имя: Гость
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