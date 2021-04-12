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Общество

В Заречном с 13 апреля приступят к завершению отопительного сезона

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Со вторника, 13 апреля, в Заречном начнется отключение отопления. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Климанов.

ООО «Энергопромресурс» рекомендовано с этого числа провести отключение отопления зданий предприятий, организаций, учреждений и жилых домов города.

Пока что батареи останутся горячими в детских садах, перинатальном центре, больничном городке и поликлинике МСЧ № 59, сообщили в управлении общественных связей Заречного.

В Пензе отключение центрального отопления ориентировочно планируется с 14 апреля. Ранее в пресс-службе пояснили, что основанием для этого служит повышение среднесуточной температуры воздуха: если в течение пяти суток этот показатель равен или превышает 8 градусов, то отопительный сезон прекращается.

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Источник — фото pixabay.com
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а когда ворота заварят?

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