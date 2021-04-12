В Заречном с 13 апреля приступят к завершению отопительного сезона

12.04.2021 | 11:38

Со вторника, 13 апреля, в Заречном начнется отключение отопления. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Климанов.

ООО «Энергопромресурс» рекомендовано с этого числа провести отключение отопления зданий предприятий, организаций, учреждений и жилых домов города.

Пока что батареи останутся горячими в детских садах, перинатальном центре, больничном городке и поликлинике МСЧ № 59, сообщили в управлении общественных связей Заречного.

В Пензе отключение центрального отопления ориентировочно планируется с 14 апреля. Ранее в пресс-службе пояснили, что основанием для этого служит повышение среднесуточной температуры воздуха: если в течение пяти суток этот показатель равен или превышает 8 градусов, то отопительный сезон прекращается.