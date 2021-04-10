В Пензе предполагается отключение отопления с 14 апреля

10.04.2021 | 18:00

Возмущенных пензенцев на этой неделе было предостаточно: люди изнывали от жары, несмотря на то что кое-где на улицах еще лежит снег. К выходным столбики термометров резко пошли вниз, и жители областного центра вздохнули свободнее. В помещениях установилась более-менее комфортная температура.

Однако, по прогнозам синоптиков, уже в понедельник в регион придет потепление. Начальник городского управления ЖКХ Александр Юлин озвучил предположительную дату, когда батареи в квартирах наконец-то начнут остывать.

«В соответствии с нормативами, которые утверждены по среднесуточной температуре, на среду, 14 апреля, планируется превышение порога в +8 градусов. Я думаю, будем готовить нормативный акт о прекращении отопительного периода», - сообщил он.

В 2020 году сезон обогрева закончился примерно на две недели позже. В 2021-м трудностей с поставкой тепловых ресурсов в городе не возникло. Гидравлические испытания, проведенные еще до наступления холодов, возымели положительный эффект.

«они нам позволили сделать вывод о многих проблемных местах, и город получил положительную оценку в части прохождения отопительного периода в штатном режиме. Крупных аварий не было», - отметил Александр Юлин.

Не должны они возникнуть и в будущем сезоне, но для этого нужно провести экспертизы промышленных объектов, организовать работы в соответствии с правилами жилищного фонда, социальных строений и всей инженерной инфраструктуры. Одним словом, начать готовить сани с лета.