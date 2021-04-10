Общество

В Пензе предполагается отключение отопления с 14 апреля

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Возмущенных пензенцев на этой неделе было предостаточно: люди изнывали от жары, несмотря на то что кое-где на улицах еще лежит снег. К выходным столбики термометров резко пошли вниз, и жители областного центра вздохнули свободнее. В помещениях установилась более-менее комфортная температура.

Однако, по прогнозам синоптиков, уже в понедельник в регион придет потепление. Начальник городского управления ЖКХ Александр Юлин озвучил предположительную дату, когда батареи в квартирах наконец-то начнут остывать.

«В соответствии с нормативами, которые утверждены по среднесуточной температуре, на среду, 14 апреля, планируется превышение порога в +8 градусов. Я думаю, будем готовить нормативный акт о прекращении отопительного периода», - сообщил он.

В 2020 году сезон обогрева закончился примерно на две недели позже. В 2021-м трудностей с поставкой тепловых ресурсов в городе не возникло. Гидравлические испытания, проведенные еще до наступления холодов, возымели положительный эффект.

«они нам позволили сделать вывод о многих проблемных местах, и город получил положительную оценку в части прохождения отопительного периода в штатном режиме. Крупных аварий не было», - отметил Александр Юлин.

Не должны они возникнуть и в будущем сезоне, но для этого нужно провести экспертизы промышленных объектов, организовать работы в соответствии с правилами жилищного фонда, социальных строений и всей инженерной инфраструктуры. Одним словом, начать готовить сани с лета.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Что то рано

Я бы ещё пару месяцев заплатил за тёплые батарейки

Гость||

Что творят ! Неужели нельзя подождать хотя бы до мая. Почему люди должны мёрзнуть ?

Гость||

Гость писал(a):

Почему люди должны мёрзнуть ?
Люди не мёрзнут. Мерзнут тролли нанятые тепловой мафией.

Мотовилов (гость)||

Не научились понижать температуру в условиях нового климата. Да и сети такого могут не выдержать. Но за волной жары может прийти волна мороза и снег. Даже с 14 апреля.

Гость||

Кому холодно есть обогреватели ,будет вполне достаточно . .это прежний Губер нас уморить старался - пожжаривал как мог ,в квартирах одни сквозняки ,а уж сердце у кого или давление то вообще еле терпишь эту жарищу . А если кто то и хочет весь год за отопление платить - флаг в руки ,обогреватели пока не дефицит вот и подключайте их ,вряд ли они даже у тех кто мёрзнет ,будут работать сутками. Так хочется надеяться ,что наконец то область попала в руки адекватному человеку ,после последних проходимцев .

Гость||

А вот и знаменитый нудист, безштанист и болтунист Мотя явился. Холодно Моте с голой попой, замерзли сопли в носу.

А надеть штаны убеждения не позволяют.

Мотовилов (гость)||

А пять лет назад такие обогревальщики в апреле вырубили всю домовую электрическую сеть. Она не рассчитана на обогрев.

Гость||

Гость писал(а):

> А вот и знаменитый нудист, безштанист и болтунист Мотя явился. Холодно

> Моте с голой попой, замерзли сопли в носу.

> А надеть штаны убеждения не позволяют.

Скоро он тебя по новому закону без штанов оставит

Гость||

Гость писал(a):

Скоро он тебя по новому закону без штанов оставит
Только на гнусные дела и способен.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Скоро он тебя по новому закону без штанов

> оставит

Только на гнусные дела и способен.

==========================

Да, такой!

Имя: Гость
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