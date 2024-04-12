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Общество

Для зареченцев повысятся цены на проезд в дачных автобусах

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28 апреля из Заречного пойдут автобусы по дачным маршрутам. Владельцам участков следует иметь в виду, что проезд подорожает.

Тарифы по перевозкам пассажиров в коллективные сады не менялись с 2017 года. Для льготников стоимость проезда сейчас составляет от 9 до 33 рублей.

За 6 лет вдвое подорожало дизтопливо, выросли цены на горюче-смазочные материалы и запчасти. За руль садятся работники предприятия с 20-40-летним стажем, молодежь сюда идти не хочет. Чтобы поддержать водителей и сократить количество увольнений, нужно поднять зарплату хотя бы на 20%.

«Мы проанализировали все составляющие, учли, что маршруты в сады - это социальные перевозки, потому что на дачи ездят в основном пенсионеры, изучили аналогичную тарифную сетку в Пензе и на ее основе составили свою», - цитирует портал Zarpressa.ru директора МП «Автотранс» Игоря Калячкина.

с 28 апреля во все коллективные сады горожане будут ездить по новым ценам.

Проезд от КПП-5 до СНТ «Труд» и «Строитель» будет стоить для льготников 20 руб., для остальных зареченцев - 25 руб., до Чемодановских дач - соответственно 30 и 35 руб., до «Звездочки», Васильевки и Победы - 35 и 45 руб., до Степановки, Пролетаровки, «Инры» и «Полесья» - 40 и 50 руб., до Пазелок - 45 и 55 руб.

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