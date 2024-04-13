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Общество

В Заречном подорожают проездные на автобус

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С 1 мая 2024 года стоимость проездных билетов повысится на 20-40%. Об этом сообщает портал Zarpressa.ru со ссылкой на решение городского собрания представителей.

Стоимость единого проездного на маршруте Заречный - Пенза вырастет с 1 700 до 2 000 рублей. Студенческий билет поднимется в цене с 1 300 до 1 500, ученический - с 1 000 до 1 200 рублей.

Школьный и студенческий проездные, действующие в пределах Заречного, будут стоить 350 рублей вместо 250.

Цена социального билета для федеральных и региональных льготников для проезда и по Заречному, и до Пензы вырастет с 1 000 до 1 200 рублей, а предназначенного для передвижения только по закрытому городу- с 600 до 800.

Городской билет подорожает с 1 100 до 1 300 рублей.

Ранее стало известно, что зареченцы станут платить больше за дачные поездки.

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