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Общество

В регионе число заразившихся COVID-19 детей приблизилось к 4 000

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В Пензе за сутки выявили 49 пациентов с коронавирусом. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе.

Помимо областного центра, заразившихся зарегистрировали в Пензенском районе (11), Заречном (9), Бессоновском (6), Никольском (4), Нижнеломовском, Кузнецком (по 3), Башмаковском, Городищенском, Лунинском (по 2), Земетчинском, Спасском, Мокшанском, Колышлейском, Лопатинском, Неверкинском, Сосновоборском и Иссинском (по 1) районах.

Всего за сутки подтвердили 99 случаев COVID-19, в том числе 10 - у детей от 0 до 9 лет. Общее количество заразившихся в регионе составило 43 229, из них 3 980 - несовершеннолетние.

Под наблюдением в связи с коронавирусом находятся 12 430 человек, снято с него - 102 453.

С начала эпидемии в лабораториях области на опасную инфекцию обследовали 830 028 человек (всего 884 990 исследований). За минувшие выходные специалисты проверили 7 309 пациентов.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 64,23% населения региона, уточнили в региональном оперштабе.

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