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Общество

В области за сутки подтвердили менее 100 случаев коронавируса

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В понедельник, 12 апреля, в Пензенской области выявили менее 100 новых случаев коронавируса. По сообщению федерального оперативного штаба, за сутки в регионе прибавилось 99 инфицированных.

Всего с начала эпидемии выявили 43 229 заразившихся опасным вирусом. Выздоровели 40 479 человек, скончались 570.

В настоящее время коэффициент распространения коронавируса в регионе составляет 1,0. На 100 000 населения приходится 3 246,3 заражения.

За сутки в России зарегистрировали 8 320 случаев COVID-19 и 277 летальных исходов. 13,3% новых инфицированных не имели клинических проявлений заболевания. Общее число заразившихся россиян составило 4 649 710.

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