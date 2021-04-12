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Общество

Двое пензенцев снимали и размещали в Сети негативные ролики о полиции

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В понедельник, 12 апреля, в мировой суд для рассмотрения будут направлены административные протоколы, составленные на двух жителей Пензы.

Молодые люди снимали ролики с содержанием, дискредитирующим сотрудников органов внутренних дел, и размещали их на видеохостинге YouTube, сервисе TikTok и в соцсети Instagram. В общей сложности пензенцы создали порядка 20 роликов.

Сотрудники полиции изъяли аппаратуру, на которой монтировалась видеопродукция, а также форменное обмундирование.

«Сценарии видеороликов предусматривали употребление персонажами ненормативной лексики, целенаправленно формировали у зрителей негативное отношение к представителям правоохранительных структур. При этом актеры, исполнявшие роли полицейских, использовали форменную одежду», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото 58.мвд.рф
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Гость||

чудеса, живем как будто в какой то сказке или сюре

Гость||

Гость писал(a):

чудеса, живем как будто в какой то сказке или сюре
Интернет!

Гость||

Фирменное обмундирование... жестко

Гость||

Если это заказ и деньги за это получали, то можно и присесть. Если по дурости лайки собирали, то за хулиганку штраф

Гость||

Чё они там формировали, и без этого отношение формируется, по фактам реальным

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При этом актеры, исполнявшие роли полицейских, использовали форменную одежду», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Кретины. Так все по делу. Лучше бы правду снимали ,правда продажные полицаи за это дела стряпают как Котелевского и Дорогова закрыли состряпов дело, за связь Полиции и криминального похоронного бизнеса , да наезды на взяточников от ГИБДД. Увы но МВД давно превратилось в ЗАО.

Гость||

Я вот ролики эти не видел дискредитирующим сотрудников органов внутренних дел, и .... Но и без них у меня мнение не поменялось.

Гость||

название канала, пожалста

Гость||

Опять борьба с Интернетом вместо борьбы с реальной преступностью.

Гость||

Виталия Наливкина тоже хотели засудить по-настоящему

Гость||

Гость писал(a):

Если это заказ и деньги за это получали, то можно и присесть
можно только вот простым гражданам от этого ни тепло ни холодно, а они обижаются, пожалейте их, их дискредитировали, работали бы хорошо во благо граждан защищая их права ни одна дискредитация не мешала бы, все бы смеялись

Гость||

Гость писал(a):

Наливкина тоже хотели засудить по-настоящему
Использование военной или формы правохранителей без изначального предупреждения о постановке, должно жёстко наказываться . Все дальнобойщики помнят те времена когда под видом милиции, их - "бомбили". Не только водилы. Использование форменной одежды должно жёстко пресекаться.

Хочешь шутить ? Шути в штатском.

Гость||

Гость писал(a):

Виталия Наливкина тоже хотели з
Да хватит тут пропагандировать нетрадиционных

Гость||

Гость писал(a):

Виталия Наливкина тоже хотели засудить по-настоящему
Такого не существует это выдуманный полностью персонаж. А засудить создателей сериалов Ментовские войны и Меч за правду они не хотят? А вот пересажать ТНТшников за блевотного Полицейского с Рублевки надо это прямое оскорбление всего ,но нельзя это другое, и эту дурь продолжают снимать , а вот продолжения 3 части Меча не будет, слишком большое количество положительных откликов было .

Гость||

А если использовать форму для ролевых игр, это дискредитация ? Некоторых только форма завалите, как например в хозяйстве Канцеровой

← Ctrl пред.
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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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