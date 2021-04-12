Двое пензенцев снимали и размещали в Сети негативные ролики о полиции

12.04.2021 | 13:05

В понедельник, 12 апреля, в мировой суд для рассмотрения будут направлены административные протоколы, составленные на двух жителей Пензы.

Молодые люди снимали ролики с содержанием, дискредитирующим сотрудников органов внутренних дел, и размещали их на видеохостинге YouTube, сервисе TikTok и в соцсети Instagram. В общей сложности пензенцы создали порядка 20 роликов.

Сотрудники полиции изъяли аппаратуру, на которой монтировалась видеопродукция, а также форменное обмундирование.

«Сценарии видеороликов предусматривали употребление персонажами ненормативной лексики, целенаправленно формировали у зрителей негативное отношение к представителям правоохранительных структур. При этом актеры, исполнявшие роли полицейских, использовали форменную одежду», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.