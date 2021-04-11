В прокуратуре области примут жалобы на нарушения трудовых прав

11.04.2021 | 11:51

В прокуратуре Пензенской области вновь открывается горячая линия, на которую жители региона могут сообщить о нарушении своих трудовых прав.

Звонки будут приниматься с 12 по 16 апреля. У пензенцев появится возможность рассказать о фактах неполной или несвоевременной оплаты труда, нарушений требований безопасности и гигиены на производстве, а также в сфере занятости населения.

Звонить следует по номеру 32-90-54 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45.

Сообщения можно оставить на условиях анонимности.