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Общество

В прокуратуре области примут жалобы на нарушения трудовых прав

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В прокуратуре Пензенской области вновь открывается горячая линия, на которую жители региона могут сообщить о нарушении своих трудовых прав.

Звонки будут приниматься с 12 по 16 апреля. У пензенцев появится возможность рассказать о фактах неполной или несвоевременной оплаты труда, нарушений требований безопасности и гигиены на производстве, а также в сфере занятости населения.

Звонить следует по номеру 32-90-54 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45.

Сообщения можно оставить на условиях анонимности.

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Гость||

Что же у нас всё наскоком. Постоянно нельзя что- ли жалобы принимать по трудовому праву.До 16 апреля можно, а 17 уже нельзя. Везде что-ли так? Или просто у на народ позлить хотят?

Гость||

Активизировались с новым и.о,теперь до 19 сентября будут стараться выполнять свои обязанности.

Гость||

Когда будет прокуратура, тогда и посмотрим.

Имя: Гость
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