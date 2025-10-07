18 лжегазовщиков выманили у пензенцев более 350 000 рублей

07.10.2025 | 12:30

В Пензе перед судом предстанут 18 жителей Сурского края и Воронежской области в возрасте от 26 до 58 лет. Их обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой, и покушении на мошенничество. Мужчины выманивали деньги у жителей региона, представляясь газовщиками.

Согласно версии следствия, с января 2022-го по ноябрь 2023-го злоумышленники ходили по домам и рассказывали жителям о плохом состоянии их газового оборудования. Эти сведения были ложью.

Пензенцев пугали вероятностью взрыва, утечки газа, отключением ресурса, штрафом и предлагали услуги по замене оборудования. Его стоимость в несколько раз превышала рыночную. Кроме того, подобные работы имеет право проводить только специализированная организация.

Для осуществления своих планов злоумышленники выбирали многоквартирные дома старой постройки, где была выше вероятность проживания пенсионеров, уточнила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Жертвами сообщников стали 79 жителей Пензы и Пензенского района. Ущерб превысил 350 000 рублей.

По ходатайству следствия на автомобиль Toyota Corolla, принадлежащий одному из руководителей преступной группы, наложили арест для возмещения причиненного ущерба.

Сейчас уголовное дело передали на рассмотрение в Первомайский районный суд Пензы.