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Общество

На капитальный ремонт дефектного дома в Заре выделят более 8 млн руб.

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На капитальный ремонт аварийного дома в Заре направят 8 млн 500 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Речь идет о доме № 111 на улице Новоселов, ранее там был введен режим чрезвычайной ситуации. Средства на работы выделят из резервного фонда области.

«Управлению жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения области и уполномоченным органам государственного финансового контроля осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований», - говорится в документе.

Дефекты в восьми новых домах в Заре были выявлены вскоре после введения их в эксплуатацию. Возникла неравномерная осадка фундаментов, в стенах, оконных проемах, местах сопряжения стен с плитами образовались многочисленные трещины. После неоднократных обращений жильцов во всевозможные инстанции была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях зданий. Обитателей более чем 20 квартир решили переселить в другие помещения.

Застройщик, ответственный за возведение некачественного жилья, избежал уголовной ответственности. Производство по делу было прекращено из-за истечения срока давности, который составляет два года.

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Гость||

Зашибись! Вначале строим на бюджетные деньги хлам, затем ремонтируем на бюджетные деньги. Все при деле: проектировщики получили за проект по восстановлению, строители получат за ремонт, чиновники откат. Ура! Верной дорогой идете товарищи!

Гость||

Политика партии неизменна???

Дядя Вова!!!! Где посадки???

Гость||

Началось!

Гость||

Сначала улица Бакунина, теперь это

Гость||

Какие посадки. Он только начинает привыкать к креслу главы. Чуть позже.

Гость||

Гость писал(a):

Зашибись! Вначале строим на бюджетные деньги хлам, затем ремонтируем на бюджетные деньги. Все при деле: проектировщики получили за проект по восстановлению, строители получат за ремонт, чиновники откат. Ура! Верной дорогой идете товарищи!
Такая уж у нас страна. Ведь руководство не с Марса прилетело.

Заметьте, что украинцы и белоруссы тоже ни хрена не сделали.

Один народ, блин.

Гость||

Людей выселили, если можно сказать в поле и в аварийное жильё. Класс. Дети в школу ездят к Океану, молодёжи там некуда сходить. Красота. Хоть бы один чиновник там пожил и почувствовал прелесть жизни.

Гость||

Ознакомился с видосом квартирки сына Иванова на Западной. Порядка 20 миллионов, и там в футбол можно поиграть и целый цыганский табор разместить, и боксом, и скалолазом заняться.

Жаль, не успел дворец на месте Велеса отгрохать, это было бы чудо фараонское царя Египта.

Гость||

30 лет терпели и ещё потерпите

Гость||

На капитальный ремонт аварийного дома в Заре направят 8 млн 500 тыс. рублей. Соответству

Интересно,ну и государство.....(и чтобы не говорили,замолвил бы Путин,были бы и посадки)

Гость||

А зачем люди туда переехали, на выселки, упёрлись бы и получили в своём районе, некоторые так и сделали, а остальные,как овцы поехали в эту дыру!

Политекантроп (гость)||

Вангую, завершать реконструкцию дома на Московской, 105 также будут на бюджетные деньги

Гость||

квартирки сына Иванова на

Инициалы С.В.?Если про него,то он предприниматель,мало платит?,не кого не держит,не нравится-увольняйся, максимум проверка уплаты налогов.....

Гость||

Гость писал(a):

Интересно,ну и государство.....(и чтобы не говорили,замолвил бы П
ВОР становится банкротом,а государство достраивает дольщикам.А кто собирал "доли" с банкрота? "дольщикам" - воля? С такими подходами и И.А. гляди амнистируют,по новому закону о нечаянной взятке?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На капитальный ремонт аварийного дома в Заре направят 8 млн 500 тыс. рублей.
Из бюджета , т.е. за намеренное воровство чиновников расплачивается народ и его снова имеют когда деньги с налогов народа идут на исправление их преступной халатности. И главное ни одна чиновничья гнида за это не была наказана ,даже те чьи подписи стояли в акте приемки ввода в эксплуатацию данный домов . А Кувайцев ,Агамагомедов при должностях ,Иоффе правда пропал куда то.

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Имя: Гость
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