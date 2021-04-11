На капитальный ремонт дефектного дома в Заре выделят более 8 млн руб.

11.04.2021 | 14:47

На капитальный ремонт аварийного дома в Заре направят 8 млн 500 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Речь идет о доме № 111 на улице Новоселов, ранее там был введен режим чрезвычайной ситуации. Средства на работы выделят из резервного фонда области.

«Управлению жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения области и уполномоченным органам государственного финансового контроля осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований», - говорится в документе.

Дефекты в восьми новых домах в Заре были выявлены вскоре после введения их в эксплуатацию. Возникла неравномерная осадка фундаментов, в стенах, оконных проемах, местах сопряжения стен с плитами образовались многочисленные трещины. После неоднократных обращений жильцов во всевозможные инстанции была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях зданий. Обитателей более чем 20 квартир решили переселить в другие помещения.

Застройщик, ответственный за возведение некачественного жилья, избежал уголовной ответственности. Производство по делу было прекращено из-за истечения срока давности, который составляет два года.