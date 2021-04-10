В Пензе подвели итоги санитарной пятницы

10.04.2021 | 10:32

В пятницу, 9 апреля, жители Пензы по традиции вышли на еженедельную уборку города.

В Первомайском районе проведена санитарная очистка сквера «Чайка» на улице Терешковой, 7а. Разрыхлен снег и убран мусор с газонов в сквере на улице Калинина, 123, на Маршала Крылова, а также на Олимпийской аллее.

На улицах Чкалова и Свердлова к ворошению снега привлекли студентов. Убраны стихийные свалки на Экспериментальной, 3, Вадинской, 6, Гоголя, 81, в Электрическом проезде, 10, в 3-м проезде Бурмистрова, 1. Кроме того, вывезены ветки с улиц Красной, Ленинградской, Мира, Пограничной.

В Октябрьском районе ликвидированы свалки на Леонова, Крупской, Комсомольской. Прошла уборка мусора на улицах Ленина и Шмидта, а также от дома № 126 на проспекте Победы в сторону улицы Рахманинова, на детской площадке у дома № 21 на проспекте Строителей, в сквере «Химмашевский», на улице Ладожской (от магазина «Гранат» до автомойки «Галактика»), от дома № 11 на Циолковского до Ударной, 34.

В Железнодорожном районе разворошен и частично вывезен снег, убран мусор с набережной Суры в районе улицы Злобина, а также на улицах Клары Цеткин, Медицинской, Дружбы.

Убраны навалы отходов с улиц Антонова, 58, Фабричная, 4 и 11, Фестивальной, Долгорукова, Клары Цеткин. На полигон по утилизации вывезено более 60 кубометров мусора.

В Ленинском районе работы по ворошению снега и уборке проходили на Проспекте Победы, 12, 14, 16, улицах Карпинского, 42, 44, 45, на 8 Марта 3, 7, 9, 25, 27. С помощью общественности убран сквер «Журавли» и наведен порядок на соседних территориях, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.