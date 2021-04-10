Общество

Пензенцы проверили свои познания в русском языке и новой литературе

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Одной из площадок для проведения Тотального диктанта в Пензенской области стала библиотека имени М. Ю. Лермонтова. Участникам нужно было заранее зарегистрироваться на сайте тоталдикт.ру. Решивших проверить свою грамотность разместили в нескольких аудиториях.

Перед началом состоялся показ тематической короткометражки.

«Дмитрий Глуховский специально для Тотального диктанта 2021 года написал пять частей текста. Они не являются самостоятельными произведениями. Чтобы участники понимали, о чем идет речь, потому что на каждой площадке пишут только одну часть, создан фильм «Обещание». Он ни в коем случае не дублирует текст - это художественный фильм», - пояснила организатор акции в Пензе Екатерина Аксенова.

Тотальный диктант преследует несколько целей.

«Быть грамотным необходимо в XXI веке - это раз. Во-вторых, проверка самых простых навыков орфографии, пунктуации - насколько они задерживаются после школы. И самое главное - это все-таки внимание к родному языку и новой литературе», - уточнила диктатор Тотального диктанта Наталья Куприянова.

Мария Асельдерова не сидела за партой со времен учебы в вузе. Однако молодая мама отважилась принять участие во всероссийской акции «Тотальный диктант - 2021».

«Я 20 лет назад окончила педагогический университет, факультет русского языка и литературы. Нынешняя моя профессия связана непосредственно с написанием текстов. Решила проверить знания, надеюсь, что самое нужное из недр памяти извлеку», - она.

Длительность - 40-45 минут, в зависимости от скорости, с которой пишут участники.

Впервые в этом году Тотальный диктант провели не только на русском, но и на английском языке.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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