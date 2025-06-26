Кого называют золотой молодежью?

26.06.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В новостях - нередко с осуждением - рассказывают о золотой молодежи. Кого так называют?

«Золотой» - буквально «сделанный из золота». Этот металл за его физические и химические свойства, красоту и долговечность занесли в категорию благородных. И в переносном смысле что-либо ценное называют золотым: «золотой ты мой» как обращение к дорогим и любимым, «золотой характер», «золотые руки», «золотое сердце» как обозначения редкостных качеств.

Но устойчивый оборот «золотая молодежь» имеет совсем другое толкование. Появился он во Франции в начале ХIХ века, когда на смену эпохе Великой французской революции пришло время разбогатевших буржуа и мещан, или нуворишей (буквально - «новые богатые»).

Их дети не тяготели к труду, не интересовались политикой и не стремились занимать ответственные государственные должности. Они хотели только наслаждаться жизнью, модно и дорого одеваться, сладко есть и пить, за что и получили презрительное наименование «золотая молодежь».

Сегодня так иронически и неодобрительно называют молодых людей, которые живут на средства родителей и проводят время в праздности и развлечениях.

Будем говорить грамотно и выразительно!