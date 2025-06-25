Что означает и как появилось слово «уважать»?

25.06.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

С детства каждый знает: старших нужно уважать. А что это значит?

Уважать - испытывать чувство почтения, ведь уважение - это почтительное отношение, которое основано на признании достоинств, заслуг, высоких качеств, понимание их важности.

Почему так, поможет объяснить происхождение слов. Все они («уважать», «уважение», «важный») восходят к древнему корню, который был в древнерусском слове «вага» (вес, тяжесть, сила).

Вагой называли также весы, и теперь уважением пользуется то, что имеет вес, пусть и в переносном смысле. Древнерусский глагол «важити» означал «взвешивать», «оценивать»: сначала - в торговом деле, буквально, а потом - в более широком понимании. Не случайно для выражения важных мыслей подбирают взвешенные слова.

Интересный факт: древний корень сохранился не только в родственных русскому славянских языках. Например, в английском weight и немецком waage его значение как «вес, масса» живо до сих пор.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!