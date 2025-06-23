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Ликбез

Логический выбор или логичный?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В заключение сказанного делают логический вывод. Или логичный? Как правильно?

Вывод может быть и логическим, и логичным - в зависимости от того, что имеется в виду. Паронимы происходят от древнегреческого слова «логика», а так называют, во-первых, науку о законах и формах мышления, а во-вторых - сам ход рассуждений.

Первое значение сохраняется в прилагательном «логический», что значит «относящийся к логике как науке». Оно употребляется в основном как термин: законы логики - логические законы, задача на проверку логического мышления - логическая задача.

Кто не соблюдает законы логики, не видит логической связи между фактами, совершает логические ошибки.

А прилагательное «логичный» используется, чтобы оценить качество использования законов логики, умение пользоваться ими. Синонимы его - «разумный» и «последовательный».

«Будем рассуждать логически» - призыв соблюдать законы логики. Умозаключение, которое завершит цепь логических суждений, приводит к логическому выводу. Если делать его качественно, выводы будут логичными, то есть правильными, закономерными и разумными.

Будем говорить грамотно!

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