Почему золотой век так называется?

04.07.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

ХIX век называют золотым веком русской поэзии. Какое время так именуют и почему?

«Эх, золотое было времечко», - вздыхает кто-то, вспоминая прошлое. Оказывается, такое сравнение свойственно многим народам, причем с глубокой древности.

В I веке до нашей эры римский поэт Овидий, опираясь на известные ему предания, описал четыре эпохи в жизни мира.

Первое поколение, говорил он, было золотым. Вечно юные и счастливые люди не знали ни войн, ни трудов: семена сами созревали на полях, текли реки молока и нектара, а с дубов капал мед.

В следующем веке, серебряном, вечную весну сменили четыре времени года - пришлось строить жилища и пахать землю.

Затем медный век заставил людей вооружаться друг против друга.

Наконец, наступил век железный - худший из всех, когда появились обман и коварство.

До сих пор кажущееся самым суровым время называют железным веком. А золотым - лучшую, счастливую пору, время наивысшего расцвета науки, культуры, истории страны.

Будем говорить грамотно и выразительно!