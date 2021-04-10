Общество

Пензенцы привезли награды с олимпиады по сервису и туризму

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Четыре пензенские студентки получили дипломы и сертификаты IV Всероссийской олимпиады по сервису и туризму, которая прошла в Казани.

В олимпиаде приняли участие более 6 тысяч студентов и школьников из 58 регионов Российской Федерации и 13 государств. Задания, которые выполняли участники, позволяли им не только продемонстрировать свои знания, но и раскрыть творческий потенциал, проявив новые подходы к решению задач в своей профессии.

В номинации «Туризм» в категории «Бакалавры» победителем II степени стала Ксения Ласова.

Дипломом участника II степени в категории «Учащийся 10-11-х классов» награждена Елена Тактаева.

В номинации «Сервис» в категории «Бакалавры» победителем III степени стала Анастасия Смирнова.

Дипломом участника III степени награждена Александра Николаева.

«Цель олимпиады - повышение качества подготовки специалистов и привлечение талантливой молодежи к научно-исследовательской деятельности по направлениям «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело», «География», «Обществознание» и «история», - сообщается на сайте welcome2penza.ru.

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Гость||

Чаво? Какой такой сервис и туризм в Пензе? Нет ничё у нас, окститесь,мядали привезли-барахло.

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