Пензенцы привезли награды с олимпиады по сервису и туризму

Четыре пензенские студентки получили дипломы и сертификаты IV Всероссийской олимпиады по сервису и туризму, которая прошла в Казани.
В олимпиаде приняли участие более 6 тысяч студентов и школьников из 58 регионов Российской Федерации и 13 государств. Задания, которые выполняли участники, позволяли им не только продемонстрировать свои знания, но и раскрыть творческий потенциал, проявив новые подходы к решению задач в своей профессии.
В номинации «Туризм» в категории «Бакалавры» победителем II степени стала Ксения Ласова.
Дипломом участника II степени в категории «Учащийся 10-11-х классов» награждена Елена Тактаева.
В номинации «Сервис» в категории «Бакалавры» победителем III степени стала Анастасия Смирнова.
Дипломом участника III степени награждена Александра Николаева.
«Цель олимпиады - повышение качества подготовки специалистов и привлечение талантливой молодежи к научно-исследовательской деятельности по направлениям «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело», «География», «Обществознание» и «история», - сообщается на сайте welcome2penza.ru.
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