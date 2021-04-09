Общество

В Пензе на школьницу не стали заводить дело за посты в соцсети

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В четверг, 8 апреля, Железнодорожный районный суд Пензы вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении 15-летней школьницы.

В феврале восьмиклассница разместила на своей странице в соцсети несколько репостов о несогласованной протестной акции. Завуч потребовала удалить их, однако девушка отказалась это сделать даже после проведенной педагогами беседы с родителями.

Учительница обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить посты на наличие в их содержание признаков экстремизма. Полицейские провели опрос и передали материалы в региональное управление СКР.

После этого школьница перевелась в другое учебное заведение. А в адрес педагога, усмотревшей в публикациях экстремизм, посыпались оскорбления и угрозы.

На ее защиту встал министр Александр Воронков: по его мнению, действия завуча были правомерными, так как подростки в силу возраста могут стать как жертвами мошенников, так и тех, кто пропагандирует идеи нарушения закона, экстремизма, терроризма.

В итоге материалы попали в суд. Как пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе, отказ судьи в возбуждении дела обоснован тем, что девочка не достигла возраста привлечения к административной ответственности. Кроме того, она лично не участвовала в несанкционированной акции, что могло бы считаться правонарушением, а лишь разместила репосты.

В итоге суд усмотрел, что состава административного правонарушения в действиях школьницы нет.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге суд усмотрел, что состава административного правонарушения в действиях школьницы нет.
И что в итоге? Надо ли судить завуча? Это был заведомо ложный донос? Или нет? И она просто перебдела?

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