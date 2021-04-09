Перевозчик-нарушитель заплатит за школьную экскурсию 200 000 рублей

09.04.2021 | 10:32

Пензенский областной суд не отменил штраф в 200 000 рублей перевозчику, из-за которого оказались под угрозой здоровье и жизнь детей. Жалоба ООО «Авангард» на постановление Ленинского районного суда оставлена без удовлетворения.

30 сентября 2020 года «Авангард» допустил грубые нарушения лицензионных условий при перевозке учеников лицея № 2 по маршруту Пенза – Кувака.

Когда инспектор Нижне-Волжского управления Ространснадзора проверил автобус Mercedes-Benz-22360, в нем находились 15 человек. В путевом листе не было данных о проведении предрейсового контроля технического состояния автобуса и прохождении водителем предрейсового медицинского осмотра. К тому же последний не состоял в трудовых отношениях с ООО «Авангард».

В жалобе, поданной в областной суд, генеральный директор «Авангарда» указал, что водитель проходил медосмотр, отсутствие отметки в путевом листе этого не опровергает. Состояние автобуса, по его словам, проконтролировали, а трудовой договор с водителем был заключен за месяц до инцидента.

Однако суд, изучив материалы дела, с доводами не согласился. Например, директор «Авангарда» 13 октября 2020 года в объяснительной записке указывал, что водитель в день поездки не успел пройти медосмотр. Потом он отказался от своих слов и заявил, что с 23 сентября 2020 года АО «Пензенское объединение автовокзалов» по договору проводит осмотры водителей его предприятия.

Однако генеральный директор АО «Пензенское объединение автовокзалов» позже уточнил, что водители «Авангарда» фактически начали проходить медосмотры только с 9 октября.

Тогда перевозчик предоставил инспектору Ространснадзора договор оказания услуг по проведению осмотров работников от 1 сентября 2020 года с ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» и копию журнала регистрации, где имеется запись о прохождении медосмотра только водителем, перевозившим детей в Куваку.

По мнению суда, описанные действия директора «Авангарда» имели одну цель - скрыть нарушение и избежать наказания.

Довод, что на момент перевозки детей с водителем был заключен трудовой договор, опровергается показаниями самого же директора. Ранее он утверждал, что мужчина работает по договору гражданско-правового характера.

Считать же, что автобус прошел предрейсовый контроль, нельзя, поскольку провел его сам водитель, чья квалификация не соответствует требованиям.

«Доводы жалобы по существу сводятся к переоценке установленных обстоятельств и доказательств, не ставят под сомнение законность и обоснованность состоявшегося по делу постановления и не являются правовым основанием к его отмене», - сообщили в областном суде.

В итоге постановление Ленинского районного суда было оставлено без изменения. ООО «Авангард» придется выплатить 200 000 рублей штрафа.