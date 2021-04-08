В Пензе на подростка упала наледь с крыши дома на ул. Плеханова

08.04.2021 | 18:05

В Пензе оштрафовали руководителя управляющей компании. Из-за допущенных организацией нарушений пострадал несовершеннолетний горожанин.

Инцидент произошел 18 марта. Сотрудники УК вовремя не очистили снег с кровли, не проконтролировали ее состояние, и на краю со стороны подъездов дома № 45 на улице Плеханова образовалась наледь. В итоге она рухнула на входившего в здание подростка.

Здоровью несовершеннолетнего был причинен вред.

«По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении директора ООО «УК ЭКОДОМ» дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Управление Госжилстройтехинспекции области оштрафовало руководителя УК на 26 000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.