Общество

В Пензе на подростка упала наледь с крыши дома на ул. Плеханова

Печать

В Пензе оштрафовали руководителя управляющей компании. Из-за допущенных организацией нарушений пострадал несовершеннолетний горожанин.

Инцидент произошел 18 марта. Сотрудники УК вовремя не очистили снег с кровли, не проконтролировали ее состояние, и на краю со стороны подъездов дома № 45 на улице Плеханова образовалась наледь. В итоге она рухнула на входившего в здание подростка.

Здоровью несовершеннолетнего был причинен вред.

«По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении директора ООО «УК ЭКОДОМ» дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Управление Госжилстройтехинспекции области оштрафовало руководителя УК на 26 000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Подростку ущерб возместили?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте