Общество

Озвучены трудности в открытии автодороги через Центральный рынок

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В четверг, 8 апреля, в Пензе при посещении врио губернатора Олегом Мельниченко реконструируемого Бакунинского моста вновь была поднята тема открытия проезда транспорта через территорию, где на сегодняшний момент находится Центральный рынок.

«Этот вопрос прорабатывается. Но нужно понимать, что, открывая движение через Центральный рынок, мы лишаем несколько сотен человек рабочих мест. В современной непростой обстановке это опасное решение. Второе - под площадью проходят коммуникации. Там находятся газовые трубы высокого давления, которые нужно выносить, а для этого требуются средства. Плюс там лежит защищенный кабель, который тоже нужно переносить, на что нужны серьезные федеральные согласования», - перечислил препятствия врио губернатора.

Кроме того, при съезде с моста по открывшейся для движения территории транспорт будет упираться в узкую улицу Бакунина и сталкиваться с потоком автомобилей, идущим по Кирова.

«Когда все планировалось, надо было это понимать. На сегодняшний день решения вырабатываются, идет расчет по затратам. Из плюсов мы получаем мост, приведенный в нормативное состояние. Открывая его, мы возвращаем тот трафик, который был до реконструкции», - подвел итог Мельниченко.

В октябре 2020 года мэр Пензы Андрей Лузгин сообщил о возможном строительстве через открытую часть Центрального рынка четырехполосной дороги с пешеходным сообщением. Проектно-сметная документация должна быть готова 15 декабря 2021 года, а воплощение планов в жизнь планируется начать в 2022-м.

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Гость||

Быстро переобулись...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мы лишаем несколько сотен человек рабочих мест.
Что, торгашей в другое место нельзя разместить? На территории бывшего ДЕПО хотя бы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

нужно понимать, что, открывая движение через Центральный рынок, мы лишаем несколько сотен человек рабочих мест. В современной непростой обстановке это опасное решение
Чушь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

при съезде с моста по открывшейся для движения территории транспорт будет упираться в узкую улицу Бакунина
А без этого будет упираться в перекрытую улицу Бакунина. И также будет стоять Суворова возле рынка. Ну и?

Просто там совершенно не обязательно делать 4 полосы. Вполне можно сделать две - по одной в каждую сторону.

Гость||

Нужен всенародный референдум по этому вопросу.

Гость||

Как долго ждали такого решения, так сделайте одностороннее движение

Гость||

Одним словом колхоз он и есть колхоз

Гость||

Наверное туда скоро переедет законодательное собрание

Гость||

Гость писал(а): Быстро переобулись...

================================

Не успел ваня распилить.....

Гость||

Нефиг через рынок ездить. Не баре - объедете по Суворова.

Гость||

Проектно-сметная документация должна быть готова 15 декабря 2021 года, а воплощение планов в жизнь планируется начать в 2022-м.

Деньги заряжены в проект. Кто будет сидеть если проект не реализуют?

Гость||

Так кто ответит за Базар?

Гость||

Гость писал(a):

Деньги заряжены в проект. Кто будет сидеть если проект не реализуют?
Шпигель

Гость||

Гость писал(a):

Что, торгашей в другое место нельзя разместить? На территории бывшего ДЕПО хотя бы.
уплотнить тожеможно. прям уж сотня людей мешает городу нормально дорогу провести,смех

Гость||

Вся ул. Бакунина с односторонним движением, вот и решение

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Имя: Гость
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