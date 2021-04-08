Озвучены трудности в открытии автодороги через Центральный рынок

08.04.2021 | 12:48

В четверг, 8 апреля, в Пензе при посещении врио губернатора Олегом Мельниченко реконструируемого Бакунинского моста вновь была поднята тема открытия проезда транспорта через территорию, где на сегодняшний момент находится Центральный рынок.

«Этот вопрос прорабатывается. Но нужно понимать, что, открывая движение через Центральный рынок, мы лишаем несколько сотен человек рабочих мест. В современной непростой обстановке это опасное решение. Второе - под площадью проходят коммуникации. Там находятся газовые трубы высокого давления, которые нужно выносить, а для этого требуются средства. Плюс там лежит защищенный кабель, который тоже нужно переносить, на что нужны серьезные федеральные согласования», - перечислил препятствия врио губернатора.

Кроме того, при съезде с моста по открывшейся для движения территории транспорт будет упираться в узкую улицу Бакунина и сталкиваться с потоком автомобилей, идущим по Кирова.

«Когда все планировалось, надо было это понимать. На сегодняшний день решения вырабатываются, идет расчет по затратам. Из плюсов мы получаем мост, приведенный в нормативное состояние. Открывая его, мы возвращаем тот трафик, который был до реконструкции», - подвел итог Мельниченко.

В октябре 2020 года мэр Пензы Андрей Лузгин сообщил о возможном строительстве через открытую часть Центрального рынка четырехполосной дороги с пешеходным сообщением. Проектно-сметная документация должна быть готова 15 декабря 2021 года, а воплощение планов в жизнь планируется начать в 2022-м.