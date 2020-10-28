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Общество

В Пензе крытый и зеленый рынки не затронут при строительстве дороги

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В среду, 28 октября, мэр Пензы Андрей Лузгин во время прямой линии в соцсетях ответил на вопрос о планах по строительству дороги через Центральный рынок.

Он сообщил, что около недели назад подрядчик - воронежское ООО «Центр-Дорсервис» - приступил к работам по выполнению проектно-сметной документации на новый объект.

ПСД, на которую потратят 5 млн 336 тыс. 136 рублей, должна быть готова к 15 декабря 2021 года, а воплощение планов в жизнь должно начаться в 2022-м.

По словам Андрея Лузгина, предполагается строительство четырехполосной дороги с пешеходным сообщением.

«Сам рынок крытый никаким образом не затрагивается, зеленый рынок тоже остается в стороне. Дорога будет проходить в створе Бакунинского моста, где она и существовала», - уточнил глава администрации Пензы.

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