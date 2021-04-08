Общество

Нерадивый отец из Кузнецкого района исправился благодаря аресту

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В Кузнецком районе административный арест помог исправиться 36-летнему местному жителю. Ранее мужчина вел асоциальный образ жизни и не платил 13-летнему сыну алименты.

До некоторого времени отец помнил о ребенке и согласно постановлению суда перечислял средства на его содержание, но затем платежи стали нерегулярными и вовсе прекратились.

«Работа по исполнительному производству о взыскании алиментов велась судебным приставом с 2019 года», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

В итоге служители закона составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Суд постановил заключить мужчину под арест на 10 суток.

Наказание возымело действие. Из-за решетки безответственный отец вернулся другим человеком. Он официально трудоустроился на мебельное производство, полностью погасил долг ребенку.

«Семья воссоединилась, а закон восторжествовал», - добавили в заключение приставы.

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