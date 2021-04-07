Общество

В Пензенской области в 2021 году зарегистрировано 33 случая бешенства

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В 2020 году в Пензенской области вдвое возросла заболеваемость бешенством. Всего в регионе было зарегистрировано 114 случаев этого заболевания, причем дикие животные среди зараженных составляют лишь 18,4%, а остальные - домашние. Для сравнения: в 2019-м удельный вес диких животных составил 8,8%, в 2018-м - 25,4%, в 2017-м - 41,4%.

Число неблагополучных населенных пунктов составило 81 (в 2019-м - 40). Больше всего очагов (11 в 5 населенных пунктах) было зарегистрировано в Бессоновском (11 случаев в 5 населенных пунктах), Колышлейском (9 в 7), Лунинском (11 в 6), Пензенском (17 в 15) районах.

В Пензе гидрофобией заболели 9 собак и 3 кошки.

Бешенство стало причиной гибели двух человек (в Колышлейском и Пензенском районах). Один из них контактировал с ежом, другой - с неизвестной собакой. Оба не обратились к медикам и не получили курс специфической антирабической иммунизации.

В текущем году ситуация остается сложной. За первые три месяца зарегистрировано 33 случая бешенства, из них 7 в Бессоновском районе, по 5 - в Каменском районе и в Пензе. На собак и кошек приходится 84,8% выявленных случаев бешенства.

Специалисты рекомендуют соблюдать ряд профилактических мер: приобретать животных в специализированных организациях при наличии ветеринарных документов, вакцинировать их, избегать контактов с безнадзорными четвероногими, не заниматься самостоятельно забоем и уничтожением павших животных без ветеринарного освидетельствования.

«При укусах, ослюнении и даже контакте с неизвестным животным следует немедленно обращаться за оказанием антирабической помощи», - предупреждает Управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Пока не примут закон об отстреле и утилизации "бродяг",толку не будет.

На содержание в месяц и обработку одной собаки выделяют 7 500 рублей. в некоторых городах из бюджета поплачивают до 10 000 рублей(у пенсионеров минималка 9 000 р.) На кастрации,стерилизации,кормлении и медикаментах идёт распил бюджетных денег.

А бешенство и убитые собаками люди просто не в счёт.

Гость||

только отстрел

Гость||

я тоже иногда бываю бешенным

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Один из них контактировал с ежом
А я недавно контактировал с бомжом

Гость||

Гость писал(a):

невментяшек -«собакидорожелюдей»
собака тоже человек

Имя: Гость
Комментарий:

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