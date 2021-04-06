В Заречном в ковидарии лечатся 37 заразившихся

06.04.2021 | 10:02

На понедельник, 5 апреля, число жителей Заречного, проходящих лечение от коронавирусной инфекции, составило 151.

Из них амбулаторную помощь получали 106 человек, в инфекционном стационаре находилось 37, в медучреждениях Пензы - 8.

По данным, размещенным на сайте администрации Заречного, всего за неделю с 30 марта по 5 апреля заразилось 23 горожанина, медики выписали 22 пациента.

На предыдущей неделе, с 22 по 29 марта, в ЗАТО выявили 56 инфицированных.

«По итогам минувшей недели эпидемиологическая обстановка в городе оставалась стабильной. Заболеваемость ОРВИ оставалась на низком уровне: на 40% ниже эпидемического порога. Кроме того, значительно уменьшилось количество регистрируемых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией», - сообщили в администрации Заречного.