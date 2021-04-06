Общество

Цивилизация не дотягивается: в Кузнецке указали на проблемы

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В Кузнецке решением проблем с благоустройством займется Рашид Шабакаев, назначенный первым замглавы администрации. В понедельник, 5 апреля, ему было дано несколько поручений, касающихся состояния города.

«Дважды в неделю объезды. Обращаю внимание, что есть такая традиция: если не будет указано и записано, то какая-нибудь елка с Нового года будет на центральной улице лежать до мая месяца, и никто ее не увидит и не уберет. Я на прошлой неделе заметил три таких елки. Как заметил, так их убрали», - поделился Златогорский.

Он поручил Шабакаеву до конца весны объехать по кварталам весь город, поставить задачи по благоустройству и проконтролировать их решение.

«В том числе есть у нас такой район Откормсовхоза, цивилизация дотуда не дотягивается. Там тоже навести порядок жестко и конкретно», - поручил мэр.

Он добавил, что на углу улиц Ленина и Московской, у музейно-выставочного центра, «образовался гнилой угол».

«Болото и нет стока воды. Рисуйте схему, как это сделать, смету, и будем как-то выходить из положения. Должно быть красиво и функционально, вода должна уходить», - резюмировал глава администрации.

Комментируя назначение Шабакаева на должность своего первого зама, Златогорский уточнил: «Ни для кого не секрет, что мы с Рашидом Идрисовичем давно знакомы. Но это не значит, что рука руку моет, мы тут спелись и сидим друг друга хвалим. Дружба дружбой, служба раздельно. Поэтому жду и требую от вас реальных результатов».

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Рисуйте схему, как это сделать, смету, и будем как-то выходить из положения. Должно быть красиво и функционально,
Ваша доля как обычно? Или менять будем?

Гость||

"мы с Рашидом Идрисовичем давно знакомы. Но это не значит, что рука руку моет, мы тут спелись и сидим друг друга хвалим. Дружба дружбой, служба раздельно. Поэтому жду и требую от вас реальных результатов"

Не значит, что моет, но моет все равно и результаты, конечно, будут, в виде повышения личного благосостояния!

Гость||

Гость писал(a):

Ваша доля как обычно? Или менять будем?
Пусть подполковник запаса расскажет, как продал семье полковника запаса территорию бывших складов на Белинского 98 у Конденсаторного завода за 50 лямов. через ООО Финансовая группа Фазульянова .

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