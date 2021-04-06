Обнародована география новых случаев коронавируса в регионе

06.04.2021 | 13:45

Во вторник, 6 апреля, в региональном оперативном штабе рассказали, где в Пензенской области зарегистрировали новые случаи коронавируса.

В суточную статистику вошли областной центр (37 новых пациентов), Мокшанский район (11), Заречный (9), Кузнецкий (8), Белинский (6), Нижнеломовский (5), Бессоновский (4), Шемышейский и Сосновоборский (по 3), Башмаковский и Пачелмский (по 2), Вадинский, Спасский, Каменский, Пензенский, Малосердобинский, Лопатинский, Камешкирский, Никольский, Лунинский (по 1) районы.

Всего за сутки подтвердили 99 случаев COVID-19, среди инфицированных 4 ребенка от 10 до 12 лет.

С начала эпидемии в регионе заразилось 42 626 человек, в их числе 3 913 несовершеннолетних.

Под наблюдением в связи с подозрением на инфекцию находятся 9 489, сняли с него 101 373. Лаборатории области обследовали 815 289 пациентов (всего 868 922 исследования). За сутки на коронавирус проверились 2 492 человека.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 63,09% населения региона, подытожили в оперштабе.