В мэрии Пензы высказались об отключении отопления в городе

05.04.2021 | 16:47

В ближайшее время в Пензе не планируют отключать отопление. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в понедельник, 5 апреля.

«Официальным основанием для отключения центрального отопления в многоквартирных домах служит показатель среднесуточной температуры воздуха за последние пять суток. Если это значение равно или превышает 8 градусов, то отопительный сезон прекращается», - напомнили в мэрии.

Уточняется, что пока среднесуточная температура ниже этих показателей, поэтому прекращать подачу тепла в жилые дома и другие объекты сейчас нецелесообразно.

По прогнозам метеорологов, к концу этой рабочей недели ожидается похолодание и снег, температура воздуха днем не поднимется выше 1 градуса тепла.

В прошлом году отопительный сезон был едва ли не самым продолжительным: стартовав в сентябре, он продлился до 30 апреля.