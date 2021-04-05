Общество

В мэрии Пензы высказались об отключении отопления в городе

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В ближайшее время в Пензе не планируют отключать отопление. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в понедельник, 5 апреля.

«Официальным основанием для отключения центрального отопления в многоквартирных домах служит показатель среднесуточной температуры воздуха за последние пять суток. Если это значение равно или превышает 8 градусов, то отопительный сезон прекращается», - напомнили в мэрии.

Уточняется, что пока среднесуточная температура ниже этих показателей, поэтому прекращать подачу тепла в жилые дома и другие объекты сейчас нецелесообразно.

По прогнозам метеорологов, к концу этой рабочей недели ожидается похолодание и снег, температура воздуха днем не поднимется выше 1 градуса тепла.

В прошлом году отопительный сезон был едва ли не самым продолжительным: стартовав в сентябре, он продлился до 30 апреля.

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Гость||

До копейки выжмут вас.

Гость||

Пожалуйста,не отключайте до июня,в мае холодно бывает.

Гость||

Пожалуйста,не отключайте до августа,пока лохи платят.

Гость||

Гость писал(a):

Пожалуйста,не отключайте до августа,пока лохи платят.
А там и следующий сезон.

Гость||

Гость писал(a):

До копейки выжмут вас.
а вас?

Гость||

Нищеброды, ищите нормальный источник дохода. Из за вас люди не должны мёрзнуть.

Гость||

В прошлом сезоне иван по полной народ выжал, спасибо не дожарил, расхититель. Теперь чё ж традицию продолжат али нет, по зажариванию?

Гость||

У нас батареи всю зиму отключены,кроме спални, а они топят и топят, ироды!

Гость||

Топим улицы. У большинства открыты окна и балконы, потому что в квартирах нечем дышать. Не знают как с нас последние деньги скачать в свои карманы

Гость||

Предлагаю отопление не отключать. Летом похолодания тоже случаются!

Гость||

топите .топите ночь очень холодно ..буду жаловатся

Гость||

Обогреватель купи, нищеброд

Гость||

До 20 апреля и хватит нас отапливать)))) хоть за апрель поменьше выйдет квитанция)))

Имя: Гость
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