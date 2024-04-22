Сетевое издание|18+|Вторник|23 апр 2024|03:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

23 апреля пензенцев ждет теплая дождливая погода

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 23 апреля, в Пензенской области ожидается теплая дождливая погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

В ночь на вторник столбики термометров покажут +6...+11 градусов, а днем температура воздуха поднимется до +15...+20.

В течение суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 13 метров в секунду. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

«На последней рабочей неделе апреля на территории Пензенской области погода будет вполне комфортной. Лидирующие позиции останутся за антициклоном. Поэтому за окном в основном сухо и тепло. Кратковременные весенние дожди в отдельных районах ожидаются только во вторник и пятницу, когда скажется влияние атмосферных фронтов. Также местами не исключены грозы и порывистый ветер», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

23 апреля в народном календаре Терентий Маревный. Согласно примете, сильный ветер в этот день предвещает плохой урожай, а сидящие на ветвях деревьев птицы - жаркое лето.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте