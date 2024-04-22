23 апреля пензенцев ждет теплая дождливая погода

22.04.2024 | 22:00

Во вторник, 23 апреля, в Пензенской области ожидается теплая дождливая погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

В ночь на вторник столбики термометров покажут +6...+11 градусов, а днем температура воздуха поднимется до +15...+20.

В течение суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 13 метров в секунду. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

«На последней рабочей неделе апреля на территории Пензенской области погода будет вполне комфортной. Лидирующие позиции останутся за антициклоном. Поэтому за окном в основном сухо и тепло. Кратковременные весенние дожди в отдельных районах ожидаются только во вторник и пятницу, когда скажется влияние атмосферных фронтов. Также местами не исключены грозы и порывистый ветер», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

23 апреля в народном календаре Терентий Маревный. Согласно примете, сильный ветер в этот день предвещает плохой урожай, а сидящие на ветвях деревьев птицы - жаркое лето.