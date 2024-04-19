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Общество

20 апреля жителей Пензенской области ждет погожий день

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20 апреля в Пензенской области ожидается переменная облачность, существенных осадков синоптики не прогнозируют.

По данным регионального гидрометцентра, в ночь на субботу за окном будет +5...+7 градусов, днем воздух прогреется до +19, поздним вечером термометры покажут +8...+10.

В течение суток направление ветра изменится с юго-западного на северо-восточное. Он окажется умеренным с порывами до 18 метров в секунду.

Специалисты Приволжского УГМС пообещали, что «предстоящие выходные порадуют жителей Пензенской губернии своими погожими деньками».

«В регионе будет господствовать антициклон. Поэтому на улице сухо и тепло, но ветрено. Кратковременные грозовые дожди ожидаются в отдельных районах только в начале следующей рабочей недели с приходом атмосферных фронтов», - уточнили в управлении.

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