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Общество

22 апреля в Пензенской области ожидается гроза

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В понедельник, 22 апреля, жителям Пензенской области при выходе на улицу стоит взять с собой зонт. Прогноз погоды подготовили специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС».

В ночь на понедельник столбики термометров покажут +11...+16 градусов, а днем воздух прогреется до +20...+25.

Будет облачно с прояснениями. Подует юго-восточный ветер со скоростью до 14 метров в секунду.

В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами гроза, из-за этого в регионе ожидается желтый уровень погодной опасности.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

В народном календаре 22 апреля - Вадим Ключник. Согласно примете, если к этому дню на улице зацвели одуванчики, то весна вошла в свои права. Ветер и туман предвещают урожайный год, а синие облака дождливую и теплую погоду.

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