Сетевое издание|18+|Пятница|19 апр 2024|13:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Со стены «ЦУМа» опасно свесились сорванные фасадные панели

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С торцевой стены здания торгового центра «ЦУМ» в Пензе отошло фасадное покрытие. Горожане обратили на это внимание и предупредили друг друга об опасности в соцсетях и мессенджерах.

Отклеившиеся панели (их около десятка) оголили кирпичную кладку строения и повисли в воздухе, рискуя сорваться и угодить на прохожих, идущих по улице Кирова.

«Интересно, снимут его до того, как кому-то на голову прилетит, или только потом», «Молодцы, хорошие строители», «И вот назад полюбас приляпают так же, а заново переделывать не станут, пока другая сторона не отвалится», - высказались пензенцы по поводу случившегося.

Накануне метеорологи предупредили, что 19 апреля ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Из-за этого в регионе объявили желтый уровень погодной опасности (потенциально опасно).

«ЦУМ» не единственное здание в Пензе, не выдержавшее напора стихии. В марте ветром оторвало утеплитель многоэтажки на улице Мира. На всеобщем обозрении оказались частично оголенная (до кирпича) стена дома и пласты оштукатуренного утеплителя на асфальте.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото группы «Пенза Новости»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте