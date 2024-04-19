Со стены «ЦУМа» опасно свесились сорванные фасадные панели

19.04.2024 | 10:57

С торцевой стены здания торгового центра «ЦУМ» в Пензе отошло фасадное покрытие. Горожане обратили на это внимание и предупредили друг друга об опасности в соцсетях и мессенджерах.

Отклеившиеся панели (их около десятка) оголили кирпичную кладку строения и повисли в воздухе, рискуя сорваться и угодить на прохожих, идущих по улице Кирова.

«Интересно, снимут его до того, как кому-то на голову прилетит, или только потом», «Молодцы, хорошие строители», «И вот назад полюбас приляпают так же, а заново переделывать не станут, пока другая сторона не отвалится», - высказались пензенцы по поводу случившегося.

Накануне метеорологи предупредили, что 19 апреля ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Из-за этого в регионе объявили желтый уровень погодной опасности (потенциально опасно).

«ЦУМ» не единственное здание в Пензе, не выдержавшее напора стихии. В марте ветром оторвало утеплитель многоэтажки на улице Мира. На всеобщем обозрении оказались частично оголенная (до кирпича) стена дома и пласты оштукатуренного утеплителя на асфальте.