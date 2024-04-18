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Общество

19 апреля в Пензенской области будет ветрено

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В ночь на пятницу, 19 апреля, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода, +13…+15 градусов и умеренный южный ветер.

В дневное время ситуация изменится. Столбик термометра поднимется до +20...+25 градусов, а ветер резко усилится - местами порывы будут достигать 15-20 м/сек.

По прогнозу Приволжского УГМС, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

К ночи на субботу, 20 апреля, похолодает до +5...+7 градусов.

В этот день в народном календаре Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. На Руси верили, что если не будет ветра, то урожай хлеба окажется богатым.

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