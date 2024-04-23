24 апреля на погоду в Пензенской области повлияет антициклон

В среду, 24 апреля, Пензенская область продолжит находиться под влиянием антициклона, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Такой прогноз дали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на среду за окном будет +2...+7 градусов, днем воздух прогреется до +15...+20, затем снова станет прохладно - в пределах +5...+10.
На протяжении суток будет дуть умеренный северо-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду.
В народном календаре 24 апреля - Антип Водогон. Считалось, что дождь в этот день предвещает грибной год, а заморозки сулили изобилие груздей.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀