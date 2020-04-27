Отопительный сезон в Пензе решили завершить 30 апреля

27.04.2020 | 19:46

Отопительный сезон в Пензе планируется завершить в четверг, 30 апреля. Об этом сообщили представители городской администрации в официальном аккаунте мэра Андрея Лузгина в Instagram.

С просьбой отключить отопление к мэру обратился один из подписчиков.

«Батареи просто огонь, счета запредельные. Хватит издеваться над людьми, отключи отопление», - написал интернет-пользователь.

Представители администрации ответили так: «Согласно законодательству решение о завершении отопительного периода принимается после установления положительных среднесуточных температур +8 и выше в течение пяти дней. В Пензе планируется завершить отопительный период 30.04.20».

Перед этим в городе проведут испытания теплосетей на максимальную температуру. Проверка назначена на 28 и 29 апреля.

«Температура теплоносителя в магистральных и распределительных тепловых сетях будет увеличена до 115 градусов Цельсия, а в системах отопления – до 95 градусов Цельсия в течение 2-4 часов», - сообщается на официальном сайте мэрии.

Горячее водоснабжение в это время отключат. Вода повышенной температуры будет циркулировать в системах отопления жилых домов в течение 5-6 часов. При этом платить за превышение температурного графика горожанам не придется.

«В период проведения испытаний горожанам следует проявить максимальную осторожность! Не следует находиться рядом с местом прохождения теплотрасс надземной и подземной прокладки, а также с тепловыми камерами. Не рекомендуется оставлять автомобильный транспорт и прочее имущество рядом с теплотрассами и на тепловых камерах.

С целью предотвращения ожогов из-за возможных повреждений внутридомовых систем отопления в период испытаний нельзя приближаться к отопительным приборам, стоякам отопления, а также особо контролировать, чтобы к ним не приближались дети», - подчеркнули представители администрации.

Ранее сообщалось, что в Заречном датой окончания отопительного сезона назвали 27 апреля, в Кузнецке - 28-е.