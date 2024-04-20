Сетевое издание|18+|Суббота|20 апр 2024|19:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Синоптики обещают пензенцам тепло до +27 градусов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В воскресенье, 21 апреля, синоптики обещают пензенцам по-летнему жаркую погоду. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в регионе будет господствовать антициклон. Поэтому на улице окажется сухо и тепло, но ветрено.

В течение суток ветер будет дуть с востока, его скорость составит 9-14 м/с. Облачность ожидается переменной, существенных осадков не предвидится.

Ночью будет типичная для апреля температура воздуха +6...+11 градусов. А днем термометр покажет +22...+27 градусов.

По информации главного регионального управления МЧС, опасных и неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.

Этот день в старину в народе называли Родион Ледолом. Считалось, что солнце и месяц, разошедшиеся в разные стороны осенью, на Родиона встречаются. Если встреча «добрая», с ясным и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча с пасмурной погодой сулит плохое лето.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте