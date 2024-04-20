Синоптики обещают пензенцам тепло до +27 градусов

20.04.2024 | 14:25

В воскресенье, 21 апреля, синоптики обещают пензенцам по-летнему жаркую погоду. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в регионе будет господствовать антициклон. Поэтому на улице окажется сухо и тепло, но ветрено.

В течение суток ветер будет дуть с востока, его скорость составит 9-14 м/с. Облачность ожидается переменной, существенных осадков не предвидится.

Ночью будет типичная для апреля температура воздуха +6...+11 градусов. А днем термометр покажет +22...+27 градусов.

По информации главного регионального управления МЧС, опасных и неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.

Этот день в старину в народе называли Родион Ледолом. Считалось, что солнце и месяц, разошедшиеся в разные стороны осенью, на Родиона встречаются. Если встреча «добрая», с ясным и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча с пасмурной погодой сулит плохое лето.